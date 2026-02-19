Ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on tiettävästi päässyt pois poliisin huostasta.
Entinen prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on Reutersin tietojen mukaan poistunut poliisiasemalta lähes 12 tunnin pidätyksen jälkeen. Andrew kuvattiin lähtemässä poliisiasemalta auton takapenkillä.
Britannian poliisi vahvistaa, että hänet on vapautettu tutkinnan ajaksi.
Hän oli aiemmin pidätettynä epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä.
Poliisi vahvisti lausunnossa myös, että Andrew'n Norfolkin-kodissa tehdyt etsinnät ovat päättyneet.
Thames Valleyn poliisi antoi asiasta lausunnon.
– Osana tutkintaa olemme tänään pidättäneet kuusikymppisen miehen Norfolkista epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä ja suoritamme etsintöjä Berkshiren ja Norfolkin osoitteissa. Mies on tällä hetkellä edelleen poliisin huostassa, lausunnossa sanotaan.