Ex-prinssi Andrew on pidätetty.

Ison-Britannian ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on pidätetty epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä, kertovat muun muassa BBC ja Telegraph.

Thames Valleyn poliisi antoi asiasta lausunnon.

– Osana tutkintaa olemme tänään pidättäneet kuusikymppisen miehen Norfolkista epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä ja suoritamme etsintöjä Berkshiren ja Norfolkin osoitteissa. Mies on tällä hetkellä edelleen poliisin huostassa, lausunnossa sanotaan.

Telegraphin mukaan poliisi on tutkinut Epstein-asiakirjoissa esiin tulleita väitteitä. Väitteiden mukaan Mountbatten-Windsor olisi muun muassa jakanut arkaluontoisia tietoja edesmenneelle seksuaalirikolliselle Jeffrey Epsteinille ollessaan Ison-Britannian kauppalähettiläs.

Telegraphin mukaan kuuden merkitsemättömän poliisiauton ja kahdeksan siviilipukuisen poliisin nähtiin saapuvan Andrew'n asuttamalle Wood Farm -kiinteistölle Sandringhamiin torstaina hieman aamukahdeksan jälkeen. Yksi autoista ajoi sisään kiinteistön etusisäänkäynnistä ja viisi takasisäänkäynnistä.

Noin 30 minuuttia myöhemmin paikalta poistui kaksi merkitsemätöntä poliisiautoa ja auto, jonka uskotaan kuljettaneen Mountbatten-Windsorin turvamiehiä.