Prinssi William ja prinsessa Catherine ottivat kantaa Epstein-paljastuksiin.
Kensingtonin palatsin tiedottajan mukaan prinsessa Catherine ja prinssi William ovat olleet "syvästi huolissaan" uusimmista Epstein-paljastuksista.
Ensimmäisessä julkisessa lausunnossaan asiasta prinssi William ja prinsessa Catherine sanovat, että heidän ajatuksensa ovat uhreissa seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen sisältämien uusien tietojen valossa.
Kensingtonin palatsin tiedottaja kommentoi asiaa toimittajille maanantaina aamulla Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa.
– Voin vahvistaa, että prinssi ja prinsessa ovat olleet syvästi huolissaan jatkuvista paljastuksista. Heidän ajatuksensa keskittyvät edelleen uhreihin.
Britannian kuninkaallinen perhe on ollut myös tapetilla paljastusten osalta. Britannian ex-prinssistä Andrew Mountbatten-Windsorista on tullut Epstein-tiedostojen yhteydessä esille jälleen uusia kohukuvia.
Kuvissa Andrew Mountbatten-Winsor on nelinkontin lattialla makaavan naisen päällä. Yhdessä kuvassa Andrew pitää oikeaa kättään naisen vatsan päällä. Naisen kasvot on kuvissa peitetty.
BBC:n mukaan kuvan tausta näyttää täsmäävän tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin New Yorkin asuntoon.
Mountbatten-Windsor muutti viime viikolla Windsorin kodistaan Itä-Englantiin Sandringhamin kartanon maille etuajassa näiden uusien tietojen valossa.
Lähde: BBC