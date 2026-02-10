Kuningas Charles huolissaan veljestään Andrewsta – syy Epstein | MTV Uutiset
Kuningas Charles huolissaan veljestään Andrewsta – syy Epstein
Kuningashuoneen lausunnossa korostettiin, että Andrew on itse vastuussa häntä koskevista syytöksistä.
Julkaistu 59 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Seksuaalirikossyytösten myötä tittelinsä menettänyttä Andrew'ta epäillään nyt myös muun muassa virkasalaisuuden rikkomisesta.
Britanniassa kuningas Charleson ilmaissut huolensa seksuaalirikosepäilyjen kohteena olevan veljensä Andrew Mountbatten-Windsorintoimista.
Andrew'n kytkökset seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniinja hänen epäillyt väärinkäytöksensä ovat nousseet jälleen esille Epstein-asiakirjojen julkaisun myötä.
– Kuningas on tehnyt selväksi sanoin ja ennennäkemättömin toimin syvän huolensa väitteistä, joita tulee yhä esiin herra Mountbatten-Windsorin toimintaan liittyen, kuningashuone sanoi lausunnossa.
Kuningashuoneen mukaan Charles on valmis tukemaan poliisia, jos viranomaiset ottavat yhteyttä viimeisimpiin väärinkäytösepäilyihin liittyen.
Lausunnossa korostettiin, että Andrew on itse vastuussa häntä koskevista syytöksistä.
Kruununprinssi Williamja hänen puolisonsa, prinsessa Catherinekommentoivat niin ikään viimeisimpiä Andrew'hun liittyviä paljastuksia lyhykäisessä lausunnossa.
Kaksikko ilmaisi olevansa syvästi huolissaan jatkuvista paljastuksista. Lausunnossa ei viitattu suoraan Andrew'hun.
Paljasti luottamuksellisia tietoja Epsteinille
Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi viime vuonna lain, joka pakottaa oikeusministeriön julkaisemaan hallussaan olevat Epsteiniä koskevat tutkinta-asiakirjat. Laissa määritelty takaraja julkaisulle oli ennen joulua, mutta ministeriö julkaisi viimeiseksi kuvailemansa asiakirjaerän tammikuun lopussa.
Asiakirjojen myötä on noussut esille muun muassa Andrew'n ja Epsteinin välistä viestinvaihtoa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Andrew oli vuosina 2010 ja 2011 jakanut Epsteinille luottamuksellista tietoa, kun hän toimi Britannian kauppaedustajana.
Andrew näyttää lähettäneen Epsteinille tietoja muun muassa viralliselta Aasian-vierailultaan, jolla oli mukana myös Epsteinin liikekumppaneita. BBC:n mukaan Andrew oli lähettänyt Epsteinille tietoja matkasta sekä sijoitusmahdollisuuksista vielä kuukausia myöhemminkin.
Monarkiaa vastustava aktivisti Graham Smithkertoi maanantaina, että hän on tehnyt Andrew'sta viranomaisille ilmoituksen virkavelvollisuuden ja virkasalaisuuksien rikkomisen vuoksi.
Poliisi on niin ikään kertonut saaneensa rikosilmoituksen ja arvioi saamiaan tietoja.
– En näe mitään merkittävää eroa näiden syytösten ja Peter Mandelsonia vastaan esitettyjen syytösten välillä, Smith lisäsi.
Pääministeri Starmerille löytyi tukea
Smith viittasi päivityksessään Britannian hallitusta ravistelleeseen skandaaliin, jonka keskiössä on veteraanipoliitikko Peter Mandelson.
Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemien asiakirjojen perusteella Mandelson oli ministerikaudellaan lähes 20 vuotta sitten vuotanut arkaluontoisia tietoja Epsteinille ja saanut tältä suuria summia rahaa.
Myrskyn keskelle on joutunut myös pääministeri Keir Starmer, jota ei itseään kuitenkaan syytetä Epstein-kytköksistä.
Starmerin osalta keskeistä on ollut se, että hän nimitti Mandelsonin Britannian Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024, vaikka tiesi tämän ystävyyssuhteesta Epsteiniin.
Britanniassa useat hallituksen jäsenet kiirehtivät maanantaina osoittamaan tukensa Starmerille sen jälkeen, kun Skotlannin työväenpuolueen johtaja Anas Sarwar oli vaatinut Starmeria eroamaan. Starmer on Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja.
Muun muassa BBC arvioi lähteidensä perusteella, että Starmerin asema oli illalla alkanut vakaantua.
Starmerin kansliapäällikkö ja viestintäpäällikkö ovat ilmoittaneet Mandelson-kohun keskellä, että he jättävät tehtävänsä.
Andrew menetti aiemmin tittelinsä
Kuningas Charlesin veli, Andrew menetti viime vuonna kaikki tittelinsä prinssin arvonimeä myöten. Hän oli tätä ennen jo vetäytynyt kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2019.
Vuonna 2022 Andrew maksoi miljoonakorvaukset sopimuksessa naisen kanssa, joka muun muassa syytti Epsteinin pakottaneen hänet alaikäisenä seksiin Andrew'n kanssa.
Viime viikolla kävi ilmi, että eräs toinen uhri oli sanonut Epsteinin lähettäneen hänet Britanniaan harrastamaan seksiä Andrew'n kanssa vuonna 2010.
Andrew on kiistänyt väärinkäytökset Epsteiniin liittyen.
Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.
Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019, ja hän kuoli vankilasellissään saman vuoden elokuussa. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Epstein teki itsemurhan.