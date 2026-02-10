Liiketoiminta ja kehitys

Kruununprinssi William ja hänen puolisonsa, prinsessa Catherine kommentoivat niin ikään viimeisimpiä Andrew'hun liittyviä paljastuksia lyhykäisessä lausunnossa.

Kuningashuoneen mukaan Charles on valmis tukemaan poliisia, jos viranomaiset ottavat yhteyttä viimeisimpiin väärinkäytösepäilyihin liittyen.

– Kuningas on tehnyt selväksi sanoin ja ennennäkemättömin toimin syvän huolensa väitteistä, joita tulee yhä esiin herra Mountbatten-Windsorin toimintaan liittyen, kuningashuone sanoi lausunnossa.

Andrew'n kytkökset seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin ja hänen epäillyt väärinkäytöksensä ovat nousseet jälleen esille Epstein-asiakirjojen julkaisun myötä.

Seksuaalirikossyytösten myötä tittelinsä menettänyttä Andrew'ta epäillään nyt myös muun muassa virkasalaisuuden rikkomisesta.

Kaksikko ilmaisi olevansa syvästi huolissaan jatkuvista paljastuksista. Lausunnossa ei viitattu suoraan Andrew'hun.

Paljasti luottamuksellisia tietoja Epsteinille

Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi viime vuonna lain, joka pakottaa oikeusministeriön julkaisemaan hallussaan olevat Epsteiniä koskevat tutkinta-asiakirjat. Laissa määritelty takaraja julkaisulle oli ennen joulua, mutta ministeriö julkaisi viimeiseksi kuvailemansa asiakirjaerän tammikuun lopussa.

Asiakirjojen myötä on noussut esille muun muassa Andrew'n ja Epsteinin välistä viestinvaihtoa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Andrew oli vuosina 2010 ja 2011 jakanut Epsteinille luottamuksellista tietoa, kun hän toimi Britannian kauppaedustajana.