Eilen perjantaina julkaistuista asiakirjoista on käynyt ilmi, että Jeffrey Epsteinilla oli läheisemmät yhteydet Suomeen kuin on aiemmin luultu.
Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi eilen perjantaina yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, kuvia ja videoita edesmenneeseen yhdysvaltalaissijoittajaan ja seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin liittyvistä tutkimuksista.
Sähköpostiviesteissä kaksi Epsteiniin liittyvää ihmistä oli etsinyt hänelle tyttöjä Suomesta.
Yhdessä Epsteinille vuonna 2011 lähetetyssä sähköpostissa vinkattiin nuoresta suomalaisystävästä.
– Oletko New Yorkissa? Minulla on sinulle ystävä tavattavaksi. Hän on Suomesta, vanhemmat asuvat Floridassa, 5’11, vaalea ja erittäin söpö, viestissä kirjoitettiin.
Merkinnällä 5'11 viitataan ilmeisesti pituuteen, joka olisi senteissä noin 180. Viestin lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite on peitetty asiakirjasta.
Viittauksesta suomalaiseen tyttöön kertoi Suomessa ensimmäisenä Hufvudstadbladet.
Lentolippuja Helsinkiin
Ylen mukaan asiakirjojen joukosta löytyy myös runsaasti sähköpostivahvistuksia lentolipuista Helsinkiin, joita muun muassa Epsteinin pitkäaikainen assistentti Lesley Groff oli varannut useille naisille.
Osassa lentolipuista Helsinki oli ollut välilaskupaikka esimerkiksi henkilön matkalla Pietarista Malagaan tai Riiasta Miamiin.
Asiakirjojen joukosta löytyi myös venäläistä passia käyttävän ihmisen ja Groffin välinen viestiketju, jossa Groffia pyydettiin varaamaan lennot Helsinkiin ja hotelli Haminasta. Venäläispassin haltija aikoi tavata Haminassa perhettään.
Peter Nygårdkin piireissä
Suomalaissyntyisen liikemiehen Peter Nygårdin nimi mainittiin Epstein-dokumenttipaljastusten yhteydessä joulukuussa.
Nygård mainittiin asiakirjassa, jossa Yhdysvaltain viranomaiset pyysivät virka-apua Britanniasta entisen prinssi Andrew’n kuulemiseen.
Kuuleminen liittyi kahteen seksuaali- ja ihmiskauppatutkintaan, joista yksi kohdistui Nygårdiin ja toinen Jeffrey Epsteiniin.
Nygård tuomittiin viime vuonna Kanadassa naisiin ja tyttöihin kohdistuneista rikoksista.