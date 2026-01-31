Seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja teknologiamiljardööri Jeffrey Epstein viestittelivät ainakin vuosina 2012–2014.

Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista selviää, että seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja teknologiamiljardööri Elon Musk viestittelivät ja suunnittelivat tapaavansa. Asiasta uutisoi ainakin New York Times.

Lehden mukaan kaksikko viestitteli ainakin vuosien 2012 ja 2014 välillä ja vertaili aikataulujaan sopiakseen tapaamista Karibian alueelle tai Floridaan.

– Jos löydät hieman aikaa, tule vierailemaan saarellani, Epstein kirjoitti Muskille syyskuussa 2012 ja pyysi tuomaan mukanaan "ystävän tai ystäviä".

Musk vastasi yrittävänsä päästä paikalle.

– Minä päivänä/iltana ovat villeimmät juhlat saarellasi, Musk kysyi marraskuussa 2012.