Asiakirjat: Musk ja Epstein suunnittelivat tapaamista
Elon Musk on sanonut aiemmin, että Jeffrey Epstein oli yrittänyt kutsua hänet saarelleen, mutta Musk kieltäytyi.
Julkaistu 55 minuuttia sitten(Päivitetty 6 minuuttia sitten)
MTV UUTISET – STT
Seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja teknologiamiljardööri Jeffrey Epstein viestittelivät ainakin vuosina 2012–2014.
Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista asiakirjoista selviää, että seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein ja teknologiamiljardööriElon Muskviestittelivät ja suunnittelivat tapaavansa. Asiasta uutisoi ainakin New York Times.
Lehden mukaan kaksikko viestitteli ainakin vuosien 2012 ja 2014 välillä ja vertaili aikataulujaan sopiakseen tapaamista Karibian alueelle tai Floridaan.
– Jos löydät hieman aikaa, tule vierailemaan saarellani, Epstein kirjoitti Muskille syyskuussa 2012 ja pyysi tuomaan mukanaan "ystävän tai ystäviä".
Musk vastasi yrittävänsä päästä paikalle.
– Minä päivänä/iltana ovat villeimmät juhlat saarellasi, Musk kysyi marraskuussa 2012.
Sähköposteista ei käy ilmi, vierailiko Musk ikinä Karibianmerellä sijaitsevalla Epsteinin omistamalla saarella. New York Timesin mukaan Musk perääntyi suunnitellusta tapaamisesta joitakin kertoja. Myös Epstein perui ainakin kerran kaksikon suunnitteleman tapaamisen.
Asiakirjojen lisäksi perjantaina julkaistiin lukuisia Epsteiniin ja hänen toimiinsa liittyviä kuvia ja videoita.
Aiemmin julkaistuissa asiakirjoissa on esiintynyt lukuisien tunnettujen ja vaikutusvaltaisten henkilöiden nimiä. Asiakirjoissa on ollut Trumpin lisäksi muun muassa entisen presidentti Bill Clintonin nimi. Viranomaiset eivät ole syyttäneet kumpaakaan rikoksista.
Ghislaine Maxwell on ainoa henkilö, jota on syytetty ja joka on tuomittu Epsteiniin liittyvistä rikoksista.
Yhdysvaltain varaoikeusministeri Todd Blanche sanoi perjantaina, ettei Valkoisella talolla ei ollut mitään osuutta asiakirjojen käsittelyssä.
– He eivät kertoneet (oikeusministeriölle), miten tehdä tarkasteluamme, mitä etsiä, mitä poistaa, mitä ei poisteta, Blanche sanoi tiedotustilaisuudessa.
– Emme suojelleet presidentti Trumpia, hän sanoi.
– Emme suojelleet tai olleet suojelematta ketään.
Epsteinin epäillystä hyväksikäytöstä selvinneiden lausunnossa sanotaan, että perjantaina julkaistuissa asiakirjoissa oli kuitenkin heitä koskevia tunnistetietoja.
– Kun taas meitä hyväksikäyttäneet miehet pysyvät piilossa ja suojattuina, lausunnossa sanottiin.
Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019 ja kuoli vankilasellissään saman vuoden elokuussa. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Epstein teki itsemurhan.
Epsteinin syyteluonnos julki
Perjantaina julkaistujen asiakirjojen joukossa on myös luonnos liittovaltion syyttäjien valmistelemasta syytteestä vuodelta 2007. Syyteluonnoksen mukaan Epsteiniä vastaan oltiin nostamassa seksuaalirikossyytteitä, joiden asianomaisina oli yli kymmenen teini-ikäistä tyttöä.
New York Timesin mukaan syyteluonnos oli yksi odotetuimpia julkistettavia asiakirjoja, sillä se osoitti, kuinka paljon liittovaltion tutkijat tiesivät Epsteinin rikoksista.
32-kohtainen syyteluonnos hyllytettiin kuitenkin vuonna 2008, kun liittovaltion syyttäjät antoivat Epsteinin tehdä sopimuksen osavaltion syyttäjien kanssa prostituutioon liittyvistä rikoksista. Sopimuksen myötä Epstein vietti mahdollisten vuosikymmenien vankilatuomion sijaan reilun vuoden Floridassa Palm Beachissa sijaitsevassa vankilassa, josta hän sai poistua päivisin työskentelemään kotitoimistolleen.
Yhdysvaltain oikeusministeriö totesi vuonna 2020, että liittovaltion syyttäjänä toiminut Alex Acosta oli käyttänyt huonoa harkintaa, kun hän päätti jättää Epsteinin syyttämättä liittovaltion tasolla.
Acosta toimi maan työministerinä Trumpin ensimmäisessä hallinnossa, mutta erosi tehtävästään vuonna 2019 kritiikin takia.
Asiakirjat piti julkaista jo joulukuussa
Trump vastusti hartaasti asiakirjojen julkaisua, mutta häntä vastaan kapinoineet republikaanipoliitikot ajoivat Trumpin allekirjoittamaan lain, joka määräsi asiakirjat julkaistavaksi.
Yhdysvaltain oikeusministeriö ei kuitenkaan julkaissut kaikkia asiakirjoja sille annettuun aikarajaan mennessä. Loputkin asiakirjat oli tarkoitus julkaista joulukuun 19. päivä mennessä. Varaoikeusministeri Blanchen mukaan viivästys johtui siitä, että asiakirjoista piti sensuroida yli tuhannen uhrin nimet ja kuvat.
Asiakirjojen kovakätinen sensurointi on myös lisännyt salaliittoteorioita mahdollisista pyrkimyksistä peitellä Trumpin todellista yhteyttä Epsteiniin. Epsteinin kanssa hyvissä väleissä ollut Trump muun muassa lensi Epsteinin yksityiskoneessa kahdeksaan otteeseen vuosien 1993 ja 1996 välillä.
Trumpin ja Epsteinin välit lopulta viilenivät jo ennen kuin Epsteinin rikokset tulivat julkisuuteen.
Juttua päivitetty 31.1. kello 7.10: Lisätty kolme viimeisintä kappaletta ja tarkennettu Espteinin ja Muskin välistä viestinvaihtoa.