Ex-prinssi Andrew joutui luovuttamaan viranomaisille myös ampuma-asetodistuksia.

Britannian entinen prinssi, nykyisin tavallinen kansalainen Andrew Mountbatten-Windsor on riisuttu kohujen takia aiemmin sotilaallisista arvonimistään sekä kuninkaallisista titteleistään.

Hän joutuu muuttamaan myös kodistaan Windsorin Royal Lodgesta. Andrew´n odotetaan muuttavan uudeksi vuodeksi. Hovi ei ole ilmoittanut tarkkaa muuttoaikataulua.

Andrew vetäytyi kuninkaallisesta edustuselämästään vuonna 2019 johtuen kytköksistään tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ja tämän epäiltyyn laittomaan seksirinkiin.

BBC kirjoittaa, että Suur-Lontoon poliisitoimi Metropolitan Police vieraili Royal Lodgessa, jonka jälkeen poliisin tiedottaja kertoi Andrew´n luovuttaneen myös aselupansa.

– Metropolitan Policen ampuma-aselupien virkailijat osallistuivat Windsorissa pidettyyn tilaisuuteen pyytääkseen 60-vuotiasta miestä luovuttamaan vapaaehtoisesti ampuma-ase- ja haulikkotodistuksensa, tiedottaja kertoo.

Ex-prinssin kerrotaan luovuttaneen pyydetyt aseluvat ja -todistukset ja se tarkoittaa, että hän voi käyttää tai kuljettaa aseita vain valvotusti. Andrew'n tiedetään olevan innokas metsästäjä.

Yhteys suomalaiseen Peter Nygårdiin

Epstein-asiakirjoista löytyi myös suomalaissyntyisen miljonäärin Peter Nygårdin nimi. Yhdysvaltain viranomaiset pyytävät virka-apua Britanniasta entisen prinssin kuulemiseen, sillä Andrew'ta haluttiin kuulustella liittyen tämän epäiltyyn vierailuun Nygårdin luona.

Julkaistun asiakirjan mukaan Andrew olisi vieraillut ainakin kerran Nygårdin Bahamasaarten kodissa, jonne Nygårdin epäiltiin tuoneen alaikäisiä ja aikuisia naisuhreja.