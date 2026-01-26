Suomen ja Djurgårdenin 18-vuotiaan keskikenttätähden Matias Siltasen siirto Ruotsista suurempiin ympyröihin näyttäisi uuden tiedon mukaan jäävän tammikuussa todennäköisesti toteutumatta.
Viime kaudella välittömästi siirtonsa jälkeen Tukholman suurseuroihin lukeutuvassa Djurgårdenissa läpi lyönyt Matias Siltanen on ollut tammikuussa yksi kuumimpia nimiä pelaajamarkkinoilla.
Kuopiosta maailmalle ponnistanut Siltanen, 18, on ollut jo kesästä asti useamman eurooppalaisseuran kiinnostuksen kohteena. Muun muassa RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Leverkusen ja Strasbourg ovat mediatietojen mukaan olleet Siltasen perässä.
Kiinnostuksesta johtuen Siltasen on uumoiltu siirtyvän Keski-Eurooppaan jo talven siirtoajan puitteissa.
Nyt ruotsalaissivusto FotbollDirekt kuitenkin kertoo, että Siltasen siirto talvella näyttäisi jäävän toteutumatta. Sivuston mukaan Djurgården on saanut Siltasesta useita tarjouksia, jotka seura on kuitenkin hylännyt. Myöskään seuran esittämät vastatarjoukset eivät ole johtaneet toistaiseksi mihinkään.
Aiemmin esillä olleet seurat Frankfurt, Leverkusen, Bournemouth, Strasbourg ja Leipzig eivät lukeutuisi hylättyjä tarjouksia tehneisiin seuroihin.
FotbollDirektin mukaan Djurgårdenin pyytämä siirtosumma Siltasesta olisi noin 100 miljoonaa kruunua eli runsaat yhdeksän miljoonaa euroa.
Siirtoaika Euroopassa umpeutuu 2. helmikuuta. On yleistä, että siirrot varmistuvat usein aivan viimeisillä hetkillä ennen ikkunan sulkeutumista.