Ukraina voi käyttää lainasta kaksi kolmasosaa aseisiin.
EU-parlamentti on hyväksynyt 90 miljardin euron lainapaketin Ukrainalle. Äänestystulos oli 458 puolesta ja 140 vastaan.
Lainapaketin on tarkoitus kattaa kaksi kolmasosaa Ukrainan rahoitustarpeista tänä ja ensi vuonna.
Lainapakettiin päädyttiin sen jälkeen, kun suunnitelma käyttää Venäjän keskuspankin jäädytettyjä varoja kaatui. EU:n jäsenmaat pääsivät lainapaketista sopuun viime viikolla.
Ukraina voi käyttää lainasta 60 miljardia euroa aseisiin, loppuosa on tarkoitettu yleiseksi budjettitueksi.
EU on ilmoittanut, että Ukrainan täytyy maksaa laina takaisin vasta sitten, kun Venäjä on maksanut Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan aiheuttamat vahingot.
Lainan korkokulut katetaan EU:n budjetista, ja niiden arvioidaan olevan noin kolme miljardia euroa vuodessa.