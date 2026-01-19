Ukrainan asevoimissa palvelee tällä hetkellä noin sata vapaaehtoista suomalaista Venäjän vastaisessa sodassa, arvioidaan ulkoministeriöstä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että kaikki suomalaiset eivät välttämättä ole taistelutehtävissä.
Suojelupoliisin (supo) arvion mukaan suomalaisia taistelijoita on ollut Ukrainassa sodan aikana yhteensä joitain kymmeniä. Supo kertoo, että Ukrainassa taistelleista suomalaisista noin kymmenellä on kytköksiä ääri-ideologioihin.
Supon mukaan vapaaehtoiseksi lähtevien määrä on vähentynyt Venäjän hyökkäyksen alkuajoista ja monet Ukrainaan vuonna 2022 lähteneet ovat palanneet Suomeen.
Taisteluissa on kuollut tai kadonnut toistakymmentä suomalaista vapaaehtoistaistelijaa, ulkoministeriöstä kerrotaan.
Yksittäisiä suomalaisia on taistellut ministeriön mukaan myös Venäjän puolella Ukrainaa vastaan.