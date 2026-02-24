Suomalaisten halu auttaa on Ukrainan kohdalla poikkeuksellisen suurta.

Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut neljä vuotta. Ukrainan tapahtumat ovat innostaneet suomalaiset auttamaan ihmisiä Ukrainassa monin eri tavoin.

Huomenta Suomessa haastateltiin Suomen UNICEF:in pääsihteeri Annina Tanhuanpäätä ja Pelastaa Lasten pääsihteeri Kaisa Leikolaa siitä, miten suomalaiset auttavat Ukrainassa ja mihin järjestöt maassa keskittyvät.

Vuonna 2022 käynnistynyt laajamittainen hyökkäys käynnisti suomalaisissa historiallisen halun auttaa sodan jalkoihin jääneitä. Vaikka tiettyä väsymyksestä tai turtumisesta johtuvaa hiipumista on nähtävissä, kerrotaan suomalaisten auttamishalun olevan edelleen erittäin korkea.

– Kyllä edelleenkin Ukrainalle kohdistuva tuki on ihan poikkeuksellista, kiittelee Pelastakaa Lasten Kaisa Leikola suomalaisten halua auttaa ukrainalaisia.

Videolla Tanhuanpää ja Leikola kertovat, mitkä koskettavat kohtaamiset tai hetket motivoivat heitä eniten jatkamaan työtä ukrainalaisten hyväksi.

10:23 Katso koko haastattelu videolta. Videolla Pelastakaa Lapset ja Suomen UNICEF kertovat, mikä ukrainalaisia tällä hetkellä koettelee eniten sodan keskellä.