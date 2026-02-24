Neljä vuotta kestänyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kulutussotaa. Sen seurauksena Ukrainassa on kuollut ja haavoittunut enemmän sotilaita Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

Venäjän miestappiot viime joulukuun loppuun mennessä yltävät reilusti yli miljoonaan. Tutkimuslaitos CSIS:n mukaan kuolleita on noin 325 000. Haavoittuneita tai kadonneita on 700 000–800 000.

Viime vuonna Venäjän joukoissa kuolleita tai haavoittuneita oli yhteensä noin 415 000. CSIS muistuttaa, ettei mikään suurvalta ole kärsinyt vastaavia tappioita sitten toisen maailmansodan.

Hyökkäyssota on iskenyt kovaa myös ukrainalaisiin. Univormussa menehtyneitä on sadastatuhannesta 140 000:aan. Haavoittuneita sotilaita on 500 000–600 000.

Edes 1990-luvun verisissä ja julmissa Jugoslavian hajoamissodissa ei koettu lukumääräisesti tällaista. Balkanilla menehtyi 130 000–140 000 ihmistä, heistä yli puolet siviilejä.

Siviilejä kuollut Ukrainassa yli 15 000

Venäjän ohjus- ja droonihyökkäyksissä ja erilaisissa veriteoissa on Ukrainassa kuollut yli 15 000 ihmistä.

Venäjä ei ole piitannut suurista miesmenetyksistään. Puhutaan, että se heittää sotilaitaan etulinjan lihamyllyyn.

Tästä huolimatta Venäjän valtaamat alueet kuluneen kahden vuoden ajalta ovat hieman yli 8 000 neliökilometriä. Pinta-alaltaan ne ovat yhteensä vähemmän kuin Uudenmaan maakunnan pinta-ala. Ukrainan pinta-ala on 603 628 neliökilometriä.

Käynnissä olevissa rauhanneuvotteluissa Venäjä kuitenkin vaatii itselleen myös alueita, joita se ei edes miehitä.

Pakolaisia Euroopassa yli 4,5 miljoonaa

Entisen Jugoslavian sotien lailla Ukrainan sota on aiheuttanut paljon pakolaisuutta. Noin 3,7 miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa niin, että ainakin toistaiseksi väliaikainen asuminen on löytynyt kotimaasta.

Rajan yli EU-maihin on paennut rekisteröidysti 4,35 miljoonaa ukrainalaista. Britanniassa on 264 000 ukrainalaista pakolaista.

EU:ssa nousee kaksi maata ylitse muiden, eivätkä ne ole yllätys. Naapurimaahan Puolaan on saapunut lähes miljoona ukrainalaista pakolaista, Saksaan 1,25 miljoonaan.

Keskinen Eurooppa vastaanottaa pakolaisia eniten

Keskisessä Euroopassa moneen maahan on saapunut yli satatuhatta ukrainalaista, Puolan ja Saksan lisäksi. Romaniaan 202 000, Tshekkiin 393 000, Slovakiaan 140 000. Venäjän-myönteisessä pääministeri Viktor Orbánin Unkari on päästänyt maahan 43 000 ukrainalaista.

Kuusinumeroinen määrä on myös Alankomaissa (134 000), Irlannissa (119 000) ja Espanjassa (255 000).



Suomean 78 000:sta ukrainalaisesta turvapaikan saaneesta taI hakijasta nelisenkymmentä tuhatta on hakenut kotikuntaa. Se tarkoittaa, että moni haluaa jäädä, vaikka aseet joskus vaikenevatkin.



Pohjoismaista ukrainalaisia on kuitenkin eniten Norjassa: 84 000. Ruotsi on vastaanottanut heitä 50 000. Tanska hieman vähemmän, 47 000.



Baltian maat ovat tukeneet Ukrainaa aseellisesti suhteellisesti hyvin paljon. Tämän lisäksi erityisesti Viro on vastaanottanut suhteessa paljon ukrainalaisia pakolaisia: 35 000. Mutta myös Latvia ja Liettua ovat kunnostautuneet. Latviassa on 31 000 ja Liettuassa 52 000 sotaa paennutta ukrainalaista.







