Kenian turvallisuusviranomaisten selvityksen mukaan yli tuhat Venäjälle matkustanutta kenialaista on päätynyt taistelemaan Ukrainaan. Määrä on huomattavasti suurempi kuin aiemmat mediatiedot noin 200:sta Venäjän armeijaan päätyneestä kenialaisesta.
Selvityksen mukaan kenialaiset ovat matkustaneet Venäjälle turistiviisumilla Turkin ja Arabiemiraattien kautta. Keniassa tiukentuneen valvonnan myötä monet ovat joutuneet lähtemään matkaan naapurimaiden Ugandan ja Etelä-Afrikan kautta.
Kenialaismedian mukaan värvääjät etsivät erityisesti entisiä sotilaita ja poliiseja, mutta myös työttömiä siviilejä. Heille luvataan Venäjällä rahakkaita töitä, joiden sijaan kenialaiset kuitenkin päätyvät rintamalle minimaalisen muutaman viikon koulutuksen jälkeen.
Ainakin yksi kenialainen on varmuudella kuollut Ukrainassa ja kymmeniä kateissa tai haavoittunut.
Selvitystä esitelleen Kenian parlamentin enemmistöjohtajan Kimani Ichung’wahin mukaan kenialaisten huijaamiseen rintamalle on sekaantunut ihmissalakuljettajien kanssa yhteistyössä toimivia vilpillisiä viranomaisia sekä Keniassa että mahdollisesti Kenian Moskovan-suurlähetystössä.
Kenian ulkoministerin Musalia Mudavadin on määrä matkustaa Moskovaan ensi kuussa keskustelemaan tilanteesta. Kenian hallitus on ilmoittanut, ettei se hyväksy maan kansalaisten käyttämistä tykinruokana Ukrainassa.