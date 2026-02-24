Ukrainalaisten yhdistyksen vapaaehtoinen Nadiia Fedorova on järkyttynyt siitä, että päätöksentekijät ainakin Yhdysvalloissa haluavat palata normaaleihin suhteisiin Venäjän kanssa.

Valoa Ukrainaan -tapahtumassa Helsingin Senaatintorilla on tiistaina muistettu sodan uhreja ja osoitettu tukea Ukrainalle. Samanlaisia tapahtumia on ollut tänään ympäri Suomen.

Kansalaiset ovat muun muassa sytyttäneet kynttilöitä Tuomiokirkon portaille.

MTV Uutiset tapasi Senaatintorilla vapaaehtoisen Nadiia Fedorovan Ukrainalaisten Yhdistyksestä Suomessa. Hän on järkyttynyt siitä, kuinka paljon tuhoa ja kärsimystä Venäjä on aiheuttanut Ukrainalle ja ukrainalaisille.

– Ja olen myös järkyttynyt, että päätöksentekijät ainakin Yhdysvalloissa haluavat palata normaaleihin suhteisiin Venäjän kanssa ja unohtaa nämä kaikki rikokset. Toivomme, että Venäjä joutuu vastuuseen rikoksistaan, Fedorova kertoo.

Paikalla ollut Sami uskoo, että vain yksi asia voi lopettaa Ukrainassa käytävän sodan.

– Ukrainassa soditaan nyt kolmattatoista vuotta, ja täysimittaisesti viidettä vuotta. Tämä loppuu sitten, kun Venäjä häviää, hän toteaa.

Valtioneuvosto osoittaa niin ikään tukeaan Ukrainalle liputtamalla Suomen ja Ukrainan lipuilla sekä valaisemalla rakennuksia Ukrainan lipun väreillä.