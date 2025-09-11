EU-parlamentin vasemmistoryhmä on jättänyt epäluottamuslauseen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenista. Ryhmä on saanut kerättyä vaadittavat 72 allekirjoitusta.
Epäluottamuslauseen taustalla on muun muassa EU-komission Gaza-politiikka ja kauppasopimukset.
Lisäksi vasemmisto kritisoi von der Leyenia tavasta, jolla Mercosur-kauppasopimuksen ratifiointia on ajettu eteenpäin nopeutettua kiertotietä pitkin.
Myös Yhdysvaltojen kanssa saatu tullisopu saa kritiikkiä.
Tämä tarkoittaa, että von der Leyen joutuu jo toiseen epäluottamusäänestykseen. Viimeksi hänen luottamuksestaan äänestettiin heinäkuussa.
Äänestys järjestetään todennäköisesti lokakuussa.