Jaakko Parkkali villitsee somessa rullaluisteluvideoillaan.
Somevaikuttaja Jaakko Parkkali on ilahduttanut videoillaan, joissa hän rullaluistelee tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun voittokappaleen tahtiin. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Wienin Euroviisuihin lähtevä Liekinheitin soi taustalla, kun Parkkali rullaluistelee ja tanssii asunnossaan.
Parkkali vieraili Huomenta Suomi -lähetyksessä kertomassa hittivideoistaan. Somessa videot villitsevät, mutta palautetta on tullut myös naapureilta.
– Sanotaan näin, että kyllähän tossa on välillä vähän palautetta tullut. Ollaan tultu ihan käymään ovellakin, hän kertoo.