– Sanotaan näin, että kyllähän tossa on välillä vähän palautetta tullut. Ollaan tultu ihan käymään ovellakin, hän kertoo.

Somevaikuttaja Jaakko Parkkali on ilahduttanut videoillaan, joissa hän rullaluistelee tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun voittokappaleen tahtiin. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Wienin Euroviisuihin lähtevä Liekinheitin soi taustalla, kun Parkkali rullaluistelee ja tanssii asunnossaan.

– Moni on ihmetellyt vuosien varrella, että mitä tuolla aina välillä tapahtuu. Ehkä nyt on kaikille selvinnyt, että siellä välillä vähän kuvataan jotain. Mutta moni on myös ollut tosi innoissaan ja fiilistellyt, hän kuvailee.