Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo puhuneensa tänä aamuna Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa.
Ulkoministeri Valtonen kertoo puhuneensa viime päivät ja tunnit muidenkin alueen kollegojensa kanssa.
Valtonen sanoo Suomen toivottavan tervetulleeksi uutisen tulitauosta ja neuvotteluiden uudelleenaloittamisesta.
– Kieltämättä kyllä tuossa yötä myöten jännättiin, että miten tässä käy, sanoi Valtonen toimittajille eduskunnassa.
Valtosen mukaan Suomi on valmis tukemaan rauhaa alueella. Hän sanoo tarjonneensa kollegoilleen Suomen apua.
Valtonen katsoo, että Suomen rauhanvälitys- ja turvallisuusarkkitehtuuriosaamiselle olisi nyt kysyntää viitaten vuoden 1975 Etyk-kokoukseen.
Ulkoministerin Valtosen mukaan Iranin ulkoministeri vakuutti hänelle, että he ovat sitoutuneet tulitaukoon, joka sisältää myös Hormuzinsalmen avaamisen.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puhui eilen ennen tulitauon aikaansaamista jopa kokonaisen sivilisaation tuhoamisesta.