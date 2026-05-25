Leijonien Aatu Rädyllä meni hermot, kun hän koki Itävallan Lucas Thalerin filmanneen kolmannessa erässä sunnuntai-iltana.

Thaler kaatui laidassa melko teatraalisesti kaksinkamppailutilanteessa. Kun Rädylle vihellettiin jäähy, hän tulistui, ja homma äityi nokkapokaksi.

Räty sanoo matsin jälkeen , että hän piti Thalerin lakoamista sukeltamisena.

– Joo. En tykkää yhtään tuollaisesta, mutta saattoi olla, että vahingossakin kaatui. En ole kyllä filmaamisen fani. Ehkä kävi, ehkä ei. Välillä sitä kaatuu helpomminkin, Räty toteaa.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta – oliko se sinusta filmaamista?

Kaksikko nahisteli sen verran, että myös Thaler pistettiin jäähyaitioon väkivaltaisuudesta. Rädyn mukaan palautteenanto jatkui myös jäähyllä.

– Kyllä vähän sanoin. Siinä on vähän niitä pleksejä, en tiedä, että kuuliko mitä sanoin. Ei halunnut vastata, Räty päättää.

Leijonat voitti Itävallan 5–2. Räty nappasi syöttöpisteen 4–0-osumaan toisen erän lopussa.