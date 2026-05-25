Leijonien Aatu Rädyllä meni hermot, kun hän koki Itävallan Lucas Thalerin filmanneen kolmannessa erässä sunnuntai-iltana.
Thaler kaatui laidassa melko teatraalisesti kaksinkamppailutilanteessa. Kun Rädylle vihellettiin jäähy, hän tulistui, ja homma äityi nokkapokaksi.
Räty sanoo matsin jälkeen , että hän piti Thalerin lakoamista sukeltamisena.
– Joo. En tykkää yhtään tuollaisesta, mutta saattoi olla, että vahingossakin kaatui. En ole kyllä filmaamisen fani. Ehkä kävi, ehkä ei. Välillä sitä kaatuu helpomminkin, Räty toteaa.
Kaksikko nahisteli sen verran, että myös Thaler pistettiin jäähyaitioon väkivaltaisuudesta. Rädyn mukaan palautteenanto jatkui myös jäähyllä.
– Kyllä vähän sanoin. Siinä on vähän niitä pleksejä, en tiedä, että kuuliko mitä sanoin. Ei halunnut vastata, Räty päättää.
Leijonat voitti Itävallan 5–2. Räty nappasi syöttöpisteen 4–0-osumaan toisen erän lopussa.