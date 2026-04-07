Trumpin seuraavaa siirtoa ei tiedä kukaan, sanoo Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo tunnelman olevan Yhdysvalloissa synkkä. Valkoinen talo on ilmoittanut, että ydinaseita ei olla käyttämässä.

– Presidentti Donald Trump on pitänyt huolen siitä, että tunnelma on lähes tuomiopäivämäinen – sen verran brutaalia Trumpin kielenkäyttö on ollut tänäänkin. Tunnelmista kertonee jotain myös se, että Valkoisesta talosta on jouduttu tarkentamaan, että harkinnassa ei ole ydinaseiden käyttöä, Karppinen sanoo.

Karppinen sanoo, että kukaan ei varmuudella tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Trump itse ainakin eilen vielä arvioi, että hänkään ei ole tehnyt lopullista päätöstä, mutta on mahdollista, että hän vieläkin peruuttaa.

– Neuvotteluista on tietoa, että ne menevät huonosti, mutta on annettu nimettömiä lausuntoja, joiden mukaan jonkinlaista edistystä on tapahtunut. Voi olla mahdollista, että edistystä on tullut ja silloin Trump voi ikään kuin peruuttaa, että 'annetaan tämä nyt tällä kertaa olla', Karppinen sanoo.

Trump on uhannut tuhota Iranin sillat, voimalaitokset sekä koko sivilisaation, jos Yhdysvaltojen vaatimuksiin ei taivuta. Trumpin antama aikaraja sulkeutuu kello kolmelta Suomen aikaa ensi yönä.

