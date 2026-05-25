Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä.
Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.
Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn.
Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista Youtube-videoilla.
Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.