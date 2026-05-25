Tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa joulukuussa 2025.
Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa kahdelle teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä.
Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa.
Syyttäjät katsovat, että ulkomailla oleskeleva aikuinen värväsi lapset tekoon palkkiota vastaan. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta.
Toinen pojista on myöntänyt syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen pojista kiistää molemmat syytteet.