Leijonien ykköspistemies Jesse Puljujärvi on löytänyt rauhan. Hän sanoo edelleen kohtaavansa mörköjä, mutta asiat ovat menneet korvien välissä rutkasti eteenpäin.

Kuuden MM-alkulohkopelin jälkeen Jesse Puljujärvi on Leijonien paras pojorohmu. Kasassa on nyt 4+4=8 pistettä. Sunnuntaina hän viiletti Sakari Mannisen ja Aatu Rädyn ketjussa. Puljujärvi keräsi Itävaltaa vastaan 1+1. Pistepotista ei kuitenkaan saatu hyökkääjältä irti kummoista fiilistelyä.

– Toivottavasti tuota nyt ei tarvitse liikaa miettiä. Tuossakin pyrkiä vain olemaan läsnä, eikä miettiä eteenpäin. Pitää pyrkiä aina tuomaan paras työmäärä. Se on ihan a ja o, että pistää kropan likoon. Yrittää olla miettimättä mitään noita, Puljujärvi sanoi 5–2-voiton jälkeen.

Läsnäolo. Se on selkeä henkisen puolen elementti. Pitkän ja vaikean mankelin viime vuosina läpikäynyt Puljujärvi syventää ajatusta hieman:

– Kun tuonne jäälle menee, niin kyllä se sieltä päästä lähtee. Siellä pitää olla läsnä ja saada hyvin irti kropasta. Se on just se, hän paketoi.

NHL-taistelut, lonkkaleikkaus ja niin edelleen. Sittemmin peli-ilo löytyi Sveitsin liigasta. Puljujärvi on myös puhunut julkisesti fysiikkavalmentajansa Seppo Urpilaisen merkityksestä uuden nousunsa taustoilla.

Nyt näyttää hyvältä, ja Puljujärvestä huokuu MM-turnauksen kulisseissakin rauha. vaikka menneisyys väläyttelee toisinaan kuvaansa.

– Välillä vieläkin on pieniä mörköjä. Toivottavasti ne möröt pikku hiljaa lähtevät pois. Ihan sieltä monen vuoden takaa niitä on, kun on ollut vaikeaa.

Leijonien pelit jatkuvat tiistaina, kun lohkovoitto ratkaistaan Sveitsiä vastaan.