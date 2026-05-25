Siprin mukaan rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuus on vaarassa.
Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin tuoreesta julkaisusta.
Siprin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden.
Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000.