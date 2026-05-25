Koulupoissaolot ovat olleet kasvussa erityisesti koronavuosien jälkeen, mutta nyt ne ovat vähentyneet.

Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen.

Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä kaksi vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista.

Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.