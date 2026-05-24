Pakistan toivoo järjestävänsä uuden neuvottelukierroksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä hyvin pian. Asiasta kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain ja Iranin välille neuvoteltu sopimus on viimeistelyä vaille valmis.

Iranin viranomaisten mukaan osapuolten välillä oli edelleen erimielisyyksiä, mutta lähentymistä kerrottiin tapahtuneen.



Uutissivusto Axios kertoi yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiinsä vedoten, että Iran ja Yhdysvallat ovat lähellä allekirjoittaa aseleposopimukselle 60 päivän jatkon, jonka aikana Hormuzin salmi jälleenavattaisiin, Iran saisi vapaasti myydä öljyä ja Iranin ydinohjelman hillitsemisestä käytäisiin neuvotteluja.

Pakistanin välittämissä neuvotteluissa on saatu aiemmin aikaiseksi huhtikuun alkupuolelta voimassa ollut aselepo.