Sirpa selvittelee viikoittain oppilaiden välisiä tapauksia, jotka ovat tapahtuneet joko koulussa tai koulun ulkopuolella.
Oppilaitoksissa tehtiin viime vuonna yli 6 500 rikosilmoitusta, selviää Poliisihallituksen tilastoista.
Pitkän uran opettajana tehnyt Sirpa sanoo muutoksen näkyvän yhä nuoremmissa oppilaissa.
– Ehdottomasti kouluarki on mennyt levottomampaan suuntaan, sanoo 30 vuotta opettajana työskennellyt Sirpa.
Sirpan nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi, sillä hän ei halua haastattelun vaikuttavan hänen työhönsä. Hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa.
Yhteydenotot kasvaneet
Sirpa ei ole havaintonsa kanssa yksin.
Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n rikosaiheiset yhteydenotot ovat vuosi vuodelta kasvaneet.
Poliisihallituksen tilastojen mukaan oppi- ja tutkimuslaitoksissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 6 500 rikosilmoitusta. Kyseessä voi olla mikä tahansa oppilaitos, kuten päiväkoti, peruskoulu, yliopisto tai muu tutkimuslaitos.
Tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä rikosilmoituksia oppilaitoksista oli tehty jo 2 300 kappaletta koko maassa. Viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna kasvua on lähes 10 prosenttia.
Yleisin tutkittu rikosnimike kaikilla alueilla oli pahoinpitely. Pelkästään Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella oppi- ja tutkimuslaitoksissa tehtiin yli 1 000 rikosilmoitusta viime vuonna, joista 300 tapausta tutkittiin epäiltynä pahoinpitelynä.