"Emme saaneet häntä rauhoittumaan" – Sirpa selvittää tilanteita koulussaan joka viikko 1:47 Kouluissa tehdään tuhansia rikosilmoituksia vuodessa. Julkaistu 48 minuuttia sitten Katariina Taleva katariina.taleva@mtv.fi Sirpa selvittelee viikoittain oppilaiden välisiä tapauksia, jotka ovat tapahtuneet joko koulussa tai koulun ulkopuolella. Oppilaitoksissa tehtiin viime vuonna yli 6 500 rikosilmoitusta, selviää Poliisihallituksen tilastoista. Pitkän uran opettajana tehnyt Sirpa sanoo muutoksen näkyvän yhä nuoremmissa oppilaissa. – Ehdottomasti kouluarki on mennyt levottomampaan suuntaan, sanoo 30 vuotta opettajana työskennellyt Sirpa. Sirpan nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi, sillä hän ei halua haastattelun vaikuttavan hänen työhönsä. Hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten tiedossa. Yhteydenotot kasvaneet Sirpa ei ole havaintonsa kanssa yksin. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n rikosaiheiset yhteydenotot ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Poliisihallituksen tilastojen mukaan oppi- ja tutkimuslaitoksissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 6 500 rikosilmoitusta. Kyseessä voi olla mikä tahansa oppilaitos, kuten päiväkoti, peruskoulu, yliopisto tai muu tutkimuslaitos. Lue myös: MTV selvitti: Kouluissa tehdään tuhansia rikosilmoituksia vuodessa Tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä rikosilmoituksia oppilaitoksista oli tehty jo 2 300 kappaletta koko maassa. Viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna kasvua on lähes 10 prosenttia. Yleisin tutkittu rikosnimike kaikilla alueilla oli pahoinpitely. Pelkästään Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella oppi- ja tutkimuslaitoksissa tehtiin yli 1 000 rikosilmoitusta viime vuonna, joista 300 tapausta tutkittiin epäiltynä pahoinpitelynä.

Sirpa työskentelee koulussa Helsingissä.

Sirpa kertoo itsekin tehneensä rikosilmoituksen pahoinpitelystä, kun ala-asteikäinen oppilas hermostuneena tönäisi opettajan nurin ja löi toista opettajaa eikä tuntunut kuuntelevan rauhoittelevaa puhetta.

Sirpa joutui pyytämään toista opettajaa soittamaan poliisit paikalle.

– Myös paikalle tulleella kahdella poliisipartiolla oli täysi työ saada poika rauhoittumaan, hän kertoo.

Sirpa sanoo, että asiasta tehtiin rikosilmoitus ja asiasta puhuttiin tämän vanhempien kanssa.

– Sama poika oli aiemmin tönäissyt toista opettajaa niin, että tämä joutui sairauslomalle, Sirpa kertoo.

Seuraavana päivänä poika tuli kouluun "aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut".

Sirpaa turhauttaa, että vaikka oppilaan käytöksestä puhuisi vanhempien kanssa, asiasta tekisi lastensuojeluilmoituksia tai rikosilmoituksia, mitään ei käytännössä tapahdu eikä mikään muutu.

– Saimme onneksi sen jälkeen sovittua pojan kanssa selkeät toimintasuunnitelmat. Mutta kun hän siirtyy ensi syksynä toiselle asteelle, tilanne voi olla taas uuden opettajan kanssa toisenlainen, Sirpa kertoo.

Lapset yhä nuorempia

Sirpa huomasi muutoksen koulunsa ilmapiirissä noin viisi vuotta sitten.

– Entistä nuoremmat lapset alkoivat olemaan levottomampia kuin aiemmin. Aina lapset ovat toisiaan nimitelleet, mutta silloin nimittelyt muuttuivat todella törkeän rasistisiksi ja pornoon liittyviksi, hän kertoo.

Huolestuttavaa on Sirpan mielestä se, että levottomuuksia, nimittelyjä, uhkailuja ja fyysistä kontaktia on yhä nuorempien lasten keskuudessa.

– Levottomuuksia on paljon jo alakoulun puolella. Olen itse takavarikoinut oppilailtani alakoulussa sähkösavukkeita, energiajuomia ja replika-aseita, eli ampuma-aseita muistuttavia esineitä, Sirpa kertoo.

Kouluissa tapahtuvien tilanteiden lisäksi Sirpa kuulee usein oppilaidensa vapaa-ajan tekemisistä.

– Vapaa-aikakin näkyy koulussa, vaikka emme voi siihen virallisesti puuttua. Mutta jos jotain oppilasta on uhkailtu tai hänen kerrotaan uhkailleen toista oppilasta vapaa-ajalla, niin usein selvittelen tapauksia koulussa tai vähintään välitän tietoja vanhemmille, hän kertoo.

Sirpa selvittelee viikoittain ainakin yhtä oppilaiden välistä tapausta, joka on tapahtunut joko koulussa tai koulun ulkopuolella.

Sirpa kokee, että fyysiseen kirjaan tehtävien tekeminen rauhoittaa oppilaita.

Opettajilla lisääntynyttä tuen tarvetta

Sirpan koulussa on lisätty koulutusta tilanteiden purkamiseen niin sanotun puhejudon avulla. Hän pitää myös hyvänä sitä, että koulun sisällä saa entistä enemmän tukea, ja tilanteita puretaan heti yhdessä.

Sirpa kuitenkin sanoo, että arki ei ole koulussa pelkkää "taistelua" vaan hyviäkin hetkiä on.

– Monia onnistuneita luokkaretkiä meillä on ollut. Lisäksi kun oppilaat saavat tehdä fyysiseen kirjaan tehtäviä, niin se rauhoittaa heitä.

Ratkaisuksi Sirpa näkee isojen luokkakokojen purkamisen ja eritysluokkien lisäämisen.

– Myös perheille tulisi tarjota enemmän tukea.