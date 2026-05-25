Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut.
Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun viiden prosentin laskussa.
Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa.
Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa.