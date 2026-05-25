Oulun Vasaraperän, Kaakkurikankaan ja Tahkokankaan alueilla liikkunut karhu oli todennäköisesti nuori, vieroitusikäinen yksilö.
Hätäkeskus sai maanantaina noin klo 00.45 aikaan ilmoituksen, että Oulun Vasaraperällä liikkuu karhu.
Poliisin tiedotteen mukaan karhusta tuli useita ilmoituksia Vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta.
Poliisipartio sai näköyhteyden karhuun Kiilakiventiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia.
Tämän myötä karhusta ei ole tullut uusia havaintoja.
Poliisi oli karhuhavaintojen tiimoilta yhteydessä suurriistavirka-apuun, eli SRVA:han. Kyseessä oli todennäköisesti niin sanottu erasmuskarhu, eli nuori, vieroitusikäinen karhu, joka on harhautunut asutuksen tai kaupungin läheisyyteen.
SRVA ja poliisi seuraavat tilannetta ja karhun liikkeitä. Se pyritään saamaan pois kaupunkialueelta.