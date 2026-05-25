Suomi teki alkulohkon toiseksi viimeisessä ottelussa sen mitä piti. Leijonat voitti Itävallan 5–2 ja keräsi onnistumisia laajalla rintamalla.

Ykkösketju löi alkutahdit, mutta ei onnistunut muuten ylivoimalla parhaalla mahdollisella tavalla. Päävalmentaja Antti Pennanen oli kuitenkin rauhallisin mielin kamppailun jälkeen.

– Ensimmäiset 40 minuuttia meiltä hyvää jääkiekkoa, oikein vahvaa tekemistä. Viimeinen kaksikymppinen pelattiin niin hyvin kuin tänään piti pelata, Pennanen arvioi ottelun jälkeen.

Suomi oli tehnyt otteluun ketjumuokkauksia. Keskushyökkääjät Anton Lundell ja Aatu Räty vaihtoivat paikkoja – ja muutokset toimivat. Kolmesta ylivoimasta Suomi hyödynsi puolestaan yhden.

– Ylivoima teki maalin niin se toimi hyvin. Ei meillä paljon ylivoimaa tänään ollut, ei siitä ihan täydellistä kuvaa saa. Aatun (Rädyn) ketju Manen (Sakari Manninen) ja Puljun (Jesse Puljujärvi) kanssa tuo vauhtia. Lunkan (Anton Lundell) ketju Patun (Patrik Puistola) ja Lennin (Hämeenaho) kanssa on hyvä kombinaatio sekin.

Köykäisten alkusarjan vastustajien aika on ohi. Kuusi voittoa kisoissa ottanut Suomi pelaa tiistaina lohkovoitosta Sveitsiä vastaan.

– Meillä on hyvä itseluottamus tällä hetkellä ja pelaamme hyvää jääkiekkoa. Samalle tiedämme, että pelit koventuvat ja meidän on samalla nostettava tasoamme.