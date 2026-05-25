Sakari Manninen pääsi tekemään Itävaltaa vastaan MM-turnauksen avausmaalinsa. Toisen erän puolivälin jälkeen syntynyttä osumaa edelsi Aatu Rädyn ja Jesse Puljujärven valmistelut.
Rädyn ja Puljujärven kanssa sunnuntai-iltana hyökännyt Manninen oli syöttänyt turnauksessa aiemmin yhden osuman. Itävaltaa syntynyt maali oli Leijonien monivuotisen luottohyökkääjän MM-uran 12:s.
– Aitoa iloa pilkahti siinä konkarinkin silmäkulmasta, vaikka isoja maaleja on tehnyt ennenkin. Sehän on parasta jääkiekossa, kun aito ilo näkyy ja tuntuu, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen totesi.
Maalia syöttämässä ollut Puljujärvi havaitsi erätaukohaastattelussa jopa maineikkaan apinan karisseen Mannisen selästä maalin myötä. Rentous oli löytynyt miehen itsensä mukaan kuitenkin nestemäisessä muodossa.
– Sasha sanoi jo tuossa ekalla erätauolla, että nyt otetaan vichyt, sillä lähtee. Näköjään sillä se lähtikin, Manninen myhäili ottelun jälkeen.
Leijonat pelaa tiistai-iltana lohkovoitosta Sveitsiä vastaan, joka on niin ikään voittanut kaikki ottelunsa. Kisaisännän maaliero on ollut vielä Suomen vastaavaa (29:7) juhlavampi: 35 tehtyä, viisi päästettyä.
– Se on oikeastaan paras mittari, mikä voi tuohon tulla. Tietenkin menemme siihen hyvällä itseluottamuksella. Hyvä lähteä pelaamaan, kun tietää, että tulee huippuvastus ja saa laittaa kaiken likoon, Manninen sanoi.