Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisoissa tänään alkusarjan toiseksi viimeisessä ottelussaan Itävallan. Suomi on kulkenut turnauksessa voitosta voittoon ja kamppailee lohkovoitosta Sveitsin kanssa. MTV seuraa Leijonien ja Itävallan yhteenottoa tässä artikkelissa.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Itävalta sunnuntaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Itävalta on A-lohkossa Sveitsin ja Suomen jälkeen kolmantena. Se on voittanut Unkarin, Ison-Britannian sekä Latvian ja taistelee vielä tosissaan jatkopaikasta.

Suomi-Itävalta 0–0

Klo 21.40: Konsta Helenius laukoo painavan lyöntilaukauksen tolppaan. Suomen ykkösketju heittää Itävallan pesukoneeseen moneksi minuutiksi, mutta vapauttavaa maalia yhä odotellaan.

Klo 21.38: Jesse Puljujärven pelaaminen on vähän liian verkkaista, arvioi Jesse Joensuu. Toivottavasti kyseessä ei ole vamma, Joensuu lisää.

Klo 21.33: Mikael Granlundille saadaan pelattua takatolpalle paikka, mutta Salzburgia edustava David Kickert onnistuu torjumaan. Jesse Joensuun mukaan sekä Granlund että Helenius ovat aiempaa paremmin pelissä mukana toistaiseksi nähdyn perusteella.