Iissä on tapahtunut kaksi peräkkäistä liikenneonnettomuutta samassa liikenneympyrässä.

Iissä nelostiellä sattui aamulla kaksi samantyyppistä ulosajoa samassa paikassa, kertoo poliisi.

Ensin ukrainalainen linja-auto lähestyi liian suurella tilannenopeudella Asemantien liikenneympyrää. Hätäjarrutuksesta huolimatta bussi ajautui keskelle liikenneympyrää ja sitä kautta kulkusuunnassaan oikealle ojaan.

Poliisi kertoo, että bussi oli täynnä matkustajia, mutta törmäyksestä selvittiin ilman henkilövahinkoja.

– Paikalle lähetetyn kielitaitoisen koirapartion edellisetkin paperityöt höyrysivät tulostuslämpöisinä tuulilasilla, kun he kuulivat selkänsä takaa kovan rysähdyksen. Slovakialaisen kuljettajan huomio oli keskittynyt väärin asioihin ja hän rysäytti henkilöautolla samaan liikenneympyrään, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Kyseinen auto vaurioitui pahoin, mutta tästäkin onnettomuudesta selvittiin ilman henkilövahinkoja.