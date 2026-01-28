Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Kouvolassa tiistaiaamuna tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.
Eilen tiistaina aamulla noin kello 6.55 tapahtuneessa henkilöauton ja ajoneuvoyhdistelmän törmäyksessä kuoli yksi ihminen.
Onnettomuus tapahtui Kouvolassa valtatiellä 6 lähellä Keltin siltaa, kun henkilöautoilija törmäsi ajoneuvoyhdistelmään liityttyään valtatielle kiihdytyskaistalta.
Poliisi pyytää tiedotteessaan erityisesti onnettomuudessa olleen tumman henkilöauton takana ajanutta vaalean henkilöauton kuljettajaa ilmoittautumaan.
Kyseinen kuljettaja liittyi Helsingintieltä ramppia pitkin valtatielle 6 jatkoi matkaa kohti Kauppakeskus Veturia.
Poliisi pyytää silminnäkijöitä ilmoittautumaan poliisille puhelimitse numeroon 050 447 9574 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.