Hämeenlinnassa tiistaina tapahtuneeseen kuolonkolariin ei liittynyt ylinopeutta, kertoo Hämeen poliisi.
Valtatiellä 12 Lahden suunnasta tulleen henkilöauton kuljettaja oli menettänyt auton hallinnan ja auto oli törmännyt kylki edellä Tampereen suunnasta tulleen henkilöauton keulaan, poliisi kertoo.
Lahden suunnasta tulleen auton kuljettaja, noin 25-vuotias mies, kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.
Autoissa oli yhteensä viisi muuta ihmistä, joista yksi loukkaantui vakavasti.
Poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä.