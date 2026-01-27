Isku matkustajajunaan on Ukrainan mukaan Venäjän terrori-isku siviilejä vastaan, koska mitään sotilaalllista kohdetta ei lähettyvillä ole.
Venäjä iski tiistaina drooneilla matkustajajunaan Ukrainan Harkovan alueella. Junassa oli 291 matkustajaa, joista ainakin kaksi loukkaantui.
Asiasta kertoo aluekehitysministeri Oleksii Kuleba Telegram-kanavallaan sekä useat ukrainalaismediat, kuten Ukrinform.
Ukrainalaismedian mukaan Venäjä toteutti hyökkäyksensä kolmella Shahed-lennokilla ja iskut osuivat veturin eteen sekä matkustajavaunuun, jossa syttyi tulipalo.
Evakuoiduille matkustajille sekä asemilla paluumatkaa odottaneille on järjestetty bussikuljetus.