Saksassa oikeusistuin on tuominnut syyrialaismiehen 13 vuodeksi vankeuteen turistin puukottamisesta holokaustin muistomerkillä Berliinissä.
Syyrialaismies tuomittiin muun muassa murhan yrityksestä ja terroristiryhmän toimintaan osallistumisen yrityksestä.
20-vuotias syyrialaismies puukotti espanjalaisturistia vuosi sitten helmikuussa holokaustin juutalaisuhrien muistomerkillä. 30-vuotias espanjalaismies haavoittui puukotuksessa vakavasti mutta selvisi hengissä. Saksalaisen Tagesschaun mukaan hän ei ole vieläkään työkykyinen.
Tuomarin mukaan mies teki rikoksen terroristijärjestö Isisin nimissä. Viranomaisten mukaan syyrialaismies oli suunnitellut juutalaisten tappamista.
Puukottaja pakeni paikalta, mutta hänet saatiin kiinni pari tuntia myöhemmin. Miehellä oli veritahtoja käsissään ja mukanaan Koraani ja rukousmatto.
– Jo sekunti puukotuksen jälkeen kaduin tekoani, mies sanoi oikeuden edessä Tagesschaun mukaan.
Puukottaja saapui Saksaan muutama vuosi sitten alaikäisenä. Hän oli saanut maasta turvapaikan ja asui Leipzigissa.
Puukkoisku sattui vain kaksi päivää ennen Saksan liittopäivävaaleja. Vaalien alla Saksassa tehtiin useita väkivaltarikoksia, joiden uhrit oli valittu sattumanvaraisesti.