Azerbaidzhanin ulkoministeriön mukaan kaksi siviiliä haavoittui droonien vuoksi.
Azerbaidzhanissa sijaitsevalle lentokentälle on osunut Iranista lähetetty drooni. Drooni osui Nahitshevan lentoasemalle samannimisellä alueella Iranin rajan tuntumassa.
Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa näkyy, miten lentokentältä nousee savua.
Azerbaidzhanin valtiollisen Apa-uutistoimiston mukaan rajan yli olisi tullut useita drooneja, joista yksi olisi osunut lentokentän terminaaliin. Myös lentoaseman läheisyydessä sijaitsevan kaupungin koulun lähelle putosi uutistoimiston mukaan drooni.
Azerbaidzhan kutsui tapauksen vuoksi maan Iranin-suurlähettilään puhutteluun.
– Tuomitsemme voimakkaasti nämä droonihyökkäykset Iranin islamilaisesta tasavallasta. Ne johtivat kahden siviilin haavoittumiseen ja lentokenttärakennuksen vaurioitumiseen, sanottiin Azerbaidzhanin ulkoministeriön lausunnossa.
Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev on sanonut, että maa pysyy puolueettomana Lähi-idän sodassa.