Pitbull saapuu konsertoimaan Suomeen vuosien tauon jälkeen.
Yhdysvaltalainen Grammy-palkittu supertähti Pitbull saapuu esiintymään Suomeen. Artisti nousee Helsingin Veikkaus Arenan lavalle maanantaina 7. joulukuuta 2026.
Konsertin virallinen lipunmyynti alkaa perjantaina 13. maaliskuuta kello 10. Ennakkolipunmyynti Mastercardin kortinhaltijoille alkaa keskiviikkona 11. maaliskuuta kello 10, ja rekisteröityneiden jäsenten My Live Nation -ennakkolipunmyynti torstaina 12. maaliskuuta kello 10.
Konsertin lämmittelijänä nähdään yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Jon.
Pitbull esiintyi Suomessa edellisen kerran vuonna 2012. Erityisesti viime vuosina artistia on toivottu hartaasti keikalle Suomeen.
Pitbullin keikat tunnetaan paitsi räjähtävästä energiastaan, myös siitä, että fanit pukeutuvat keikalle Pitbulliksi päässään kaljupäähine ja aurinkolasit ja yllään puku.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.