Ukrainalaistutkijan mukaan Venäjä ei suostu lopettamaan sotaa niin kauan kun Putinia yritetään miellyttää. Trumpin puheet Grönlannista muistuttavat Krimin valtauksesta, myöntää tutkimusjohtaja Oleksiy Melnyk Kiovasta.

Ukrainan ja Yhdysvaltain edustajat jatkoivat keskiviikkona keskusteluja Ranskassa edellisen päivän halukkaiden koalition kokouksen jälkeen, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä Hänen mukaansa pöydällä ovat myös vaikeimmat ratkaisemattomat kysymykset Venäjän miehittämästä Zaporizhzhjan ydinvoimalasta sekä mahdollisista alueluovutuksista.

Zelenskyi kertoo lisäksi ohjeistaneensa ukrainalaisneuvottelijoita selvittämään mahdollisuuksia Ukrainan, Yhdysvaltain ja Euroopan maiden johtajien tapaamisen järjestämiselle myöhemmin.

Ukrainan delegaatioon kuuluvan Zelenskyin tuoreen kansliapäällikön Kyrylo Budanovin mukaan neuvotteluissa on jo saavutettu konkreettista edistystä, mutta kaikkia yksityiskohtia ei voi vielä julkistaa.

Tutkimusjohtaja Oleksiy Melnyk kiovalaisesta Razumkov Centre -ajatushautomosta arvioi Pariisin tapaamisia myönteisesti.

– Ei mitään mullistavaa tai uutta, mutta silti jotain kehitystä, Melnyk kuvailee STT:n puhelinhaastattelussa.

Vaikka juridisesti sitovia sopimuksia ei ole vielä solmittu, Melnykin mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaisten läsnäolo Pariisissa oli myönteinen merkki.

– Amerikkalaiset näyttävät nyt olevan meidän puolellamme, ainakin toistaiseksi, hän naurahtaa.

Yhdysvaltain Venezuelaan tekemän tuoreen iskun vaikutukset Ukrainan tilanteeseen voivat Melnykin mukaan olla kaksijakoisia. Yhtäältä presidentti Nicolas Maduron sieppaaminen romutti Venäjän kansainvälistä arvovaltaa ja osoitti, ettei Moskovan tarjoama suojelu ole minkään arvoista.

Toisaalta Yhdysvallat näyttää käyttäytyvän yhä enemmän samalla tavalla kuin presidentti Vladimir Putinin johtama Venäjä.

– Trumpin lausunnot Grönlannista muistuttavat minua Krimistä (niemimaan valtauksesta) vuonna 2014, Melnyk myöntää

"Vaatimuksiin suostumisesta seuraa uusia vaatimuksia"

Viime aikoina on neuvoteltu pääasiassa Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltain kesken. Onko mahdollisen tulitauon valvontaa ja sitä seuraavia turvatakuita koskevien yksityiskohtien hionnassa järkeä, kun hyökkääjävaltio Venäjä ei ole osoittanut mitään kiinnostusta taisteluiden keskeyttämiseen?

– No jonain päivänähän se (tulitauko) kuitenkin tulee, Melnyk perustelee valmistautumisen merkitystä.

Hänen mukaansa on silti varmaa, että Venäjä aikoo torjua näillä näkymin kaikki ehdotukset, joita Putinin pöydälle tuodaan. Näin myös siinä tapauksessa, että Ukraina odotusten vastaisesti suostuisi kaikkiin Venäjän nykyisiin vaatimuksiin alueluovutuksista.

– Siitä seuraisi aina vain uusia vaatimuksia niin kauan, kunnes joku tekee Putinille selväksi, miksi tulitaukoon suostuminen on sodan jatkamista edullisempaa, Melnyk ennustaa.

– Mitään ei tule tapahtumaan niin kauan, kun länsi ja erityisesti Yhdysvallat jatkavat yrityksiä miellyttää Putinia, hän jatkaa.

Oikeampi lähestymistapa olisi rauhan tavoitteleminen voiman kautta, Ukrainan sotilaallista apua tehostamalla ja Venäjää painostamalla ei-sotilaallisin keinoin.

20 kaatunutta venäläistä per neliökilometri

Sotarintamalla tilanne on Ukrainan sodanjohdon mukaan ollut pitkään "vakava mutta vakaa". Vuosi 2025 oli Ukrainalla toistaiseksi vaikein, ja Melnykin mukaan Venäjä kiistatta valtasi ukrainalaisilta aiempia sotavuosia enemmän alueita.

Tarkemmassa tarkastelussa Ukrainan menetykset eivät kuitenkaan suoraan muunnu Venäjän voitoiksi. Melnykin mukaan vallatut alueet ovat täysin tuhottuja kyliä ja kaupunkeja, joissa ei ole enää teollisuutta eikä juuri ihmisiäkään.

– Vuoden 2023 lopulla alkaneen kulutussotavaiheen aikana Venäjä on edennyt, mutta se ei ole saanut yhtään operationaalisesti tai strategisesti merkittävää läpimurtoa, entinen sotilaslentäjä Melnyk tiivistää.

Venäjän etenemisestään maksama hinta on sen sijaan ollut valtava ja koko ajan kasvava.

– Kaikkein varovaisimpienkin arvioiden mukaan Venäjä on maksanut keskimäärin 20 kaatunutta jokaisesta valtaamastaan neliökilometristä maata, Melnyk kertoo.

Hänen mukaansa sodassa yleensä haavoittuu kolmesta viiteen sotilasta yhtä kaatunutta kohti. Venäjän sotiessa Ukrainassa tuo suhdeluku on ollut suunnilleen yksi yhteen. Melnykin mukaan venäläiset eivät joko välitä evakuoida haavoittuneita tovereitaan tai eivät sitten kykene siihen

Melnykin mukaan Putinille ja hänen sisäpiiriinsä pitäisikin saada jotenkin läpi tietoa Venäjän asevoimien ja myös talouden todellisesta huonosta tilanteesta. Tämä voisi muuttaa presidentin arviota tulitauon hyödyllisyydestä.