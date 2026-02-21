Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta kotihälytystehtävällä Kalajoella, kun mies hyökkäsi teräaseella poliisia kohti.
Kalajoella mies on vahingoittanut poliisia teräaseella varhain lauantaiaamuna.
Poliisi oli saanut kotihälytystehtävän paikalliseen asuntoon, jossa teräaseella varustautunut mies hyökkäsi poliisia kohti.
Poliisin tiedotteen mukaan poliisi joutui käyttämään kiinniotossa ampuma-asetta.
Keski-ikäistä, kiinniotettu miestä epäillään murhan yrityksestä.
Oulun Keskusrikospoliisi tekee epäillystä rikoksesta esitutkinnan, joka on vasta alkuvaiheessa.
Valtakunnan syyttäjätoimiston poliisirikosyksikköä on informoitu poliisin aseenkäytöstä ja asiaa tutkitaan.