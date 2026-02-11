Poliisi varoittaa some-haasteiden seurauksista.
Poliisilla oli tänään tehtävä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Ylöjärven toimipisteellä.
Poliisin mukaan kaksi oppilasta uhkasi muita väkivallalla. Ketään ei kuitenkaan vahingoitettu fyysisesti. Poliisi sai hätäkeskukselta tiedon tilanteesta puolen päivän aikoihin.
Paikalle lähetettiin kiireellä useampi poliisipartio.
Paikalla poliisille selvisi, että kehenkään ei ollut kohdistunut fyysistä uhkaa. Poliisin paikalla tekemissä ihmisten puhutuksissa selvisi lisäksi, että kyseessä oli TikTok-haaste.
– Tapauksesta kirjattiin rikosilmoitus perättömästä vaarailmoituksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Kaksi ihmistä otettiin kiinni asian selvittämiseksi, poliisin tiedotteessa todetaan.
Poliisi toivoo vanhempien keskustelevan nuorten kanssa some-haasteista ja niihin liittyvistä vaaroista.
– Harmittomalta tuntuvaan haasteeseen osallistuminen voi aiheuttaa ison poliisioperaation ja johtaa rikoksesta epäillyn asemaan joutumiseen.
Lisäksi lastensuojeluilmoitus tehdään aina, poliisi muistuttaa.