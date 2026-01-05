Pörssisähkön hinta pysyy tiistaina kohtalaisen kalliina, kun päivän keskihinta asettuu yli 16 senttiin kilowattitunnilta.
Hinta laskee hiukan maanantaihin verrattuna, jolloin arvonlisäverollinen keskihinta kipusi yli 18 senttiin.
Alle kymmeneen senttiin hinta laskee vasta iltamyöhään tiistaina. Taustalla on toisaalta kulutusta kasvattava kireä pakkassää, toisaalta melko tyyni sää joka vähentää tuulivoiman tuotantoa.
Tuulivoiman tuotannon ennakoitiin nousevan hieman tiistain edetessä, mutta laskevan taas keskiviikon puolella.
Maanantaina Suomessa kulutettiin enemmän sähköä kuin tuotettiin.