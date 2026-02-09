Uusi viikko alkaa pörssisähkön käyttäjillä taas kovissa lukemissa.
Pörssisähkön hinta nousee tänään jälleen korkealle, kun varttihinnat kohoavat iltapäivällä ja illalla yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Päivän verollinen keskihinta on runsaat 20 senttiä kilowattitunnilta, ilmenee Pörssisähkö.fi-sivustolta.
Pörssisähkön hinta huiteli vielä viime viikon alussa hurjissa lukemissa. Viime maanantaina hinta kohosi kalleimmillaan jopa reiluun 82 senttiin kilowattitunnilta.
Viikon loppupuolella hinnat tulivat alemmas. Lauantaina pörssisähkön hinta oli kalleimmillaan vain 16 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on ollut alkuvuonna kallista kireiden pakkasten, tyynen sään sekä tuulivoimaloiden jäätymisen vuoksi. Samalla kun sähkön kysyntä on pakkasten vuoksi noussut, on kotimainen tuulivoimatuotanto ollut heikkoa vähäisen tuulen ja voimaloiden siipien jäätymisen vuoksi.