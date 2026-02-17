Korkeimmillaan hinta on keskiviikkoaamuna noin kello yhdeksän maissa.
Pörssisähkön hinta nousee taas viime päivien tasosta keskiviikkona 18. helmikuuta. Varttihinta nousee yli 20 senttiin kilowattitunnilta aamulla varttia yli kahdeksan. Tämän jälkeen hinta laskee alle 20 sentin vasta keskipäivällä.
Korkeimmillaan hinta on aamuyhdeksän ympäristössä, kun varttihinnat liikkuvat 26 sentin kieppeillä. Ennen kello 18:aa alkaa toinen hintahuippu, jonka aikana hinnat ovat pari tuntia yli 20 senttiä kilowattitunnilta.
Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä kilowattitunnilta. Hinnoissa on mukana arvonlisävero.
Tähän mennessä helmikuun keskimääräinen pörssisähkön hinta on ollut varsin korkea.
Juttua päivitetty 17.2. kello 14.53: Lisätty tarkempaa tietoa hinnoista ja kellonajoista.