Koko maan pakkasennätyksen odotetaan rikkoutuvan Lapissa tänään.
Talven pakkasennätystä hätyyteltiin koko maassa jo Savukoskella, jossa lämpötila maanantaiaamuna on pyörinyt lähes 40 pakkasasteessa.
Helsingissä koettiin maanantaina talven toistaiseksi kylmin aamu.
Kaisaniemen mittauspisteellä lämpötila painui 18 pakkasasteeseen.
– Näin kylmää ei ole pääkaupunkiseudulla vielä tänä talvena ollut, sanoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.
Sisämaassa pakkanen kiristyi vielä enemmän.
Mäntsälässä mitattiin -24 astetta ja Jokioisissa jopa -25 astetta.
Viimeisten havaintojen perusteella etelä-Suomessa lämpötilat ovat vaihdelleet pääosin 20–24 pakkasasteen välillä.
Vaikka pakkanen kiristyi esimerkiksi viikonloppuun verrattuna, viikonlopun tuuli on kuitenkin lauhtunut ja täten vähentänyt pakkasen purevuutta.
– Tuuli pysyi heikkona lähes koko maassa, vain rannikkoseudulla esiintyi paikoin pientä virettä, Koskela sanoo.
Tiistaiksi lauhtuu, mutta tuuli palaa
Pääkaupunkiseudun kovat pakkasasteet eivät kuitenkaan kestä kauaa.
– Tiistaiksi ennustetaan lauhtumista, pilvisyyttä ja lumikuuroja. Lämpötila nousee noin viiden pakkasasteen tienoille, Koskela kertoo.
Kovien pakkaslukeminen tilalle tulee kuitenkin tuuli, joka taas lisää pientenkin pakkaslukemien purevuutta tiistaina.
Koskela sanoo, että erityisesti Etelä- ja Itä-Suomeen odotetaan kohtalaista ja jopa puuskaista tuulta tiistaina.
Loppuviikosta pakkasen odotetaan jälleen kiristyvän myös etelää myöten.
Lapissa odotetaan pakkasennätyksen rikkoutuvan
Lapissa sivuttiin jo talven toistaiseksi kylmintä lukemaa Savukoskella, jossa lämpötila on pyörinyt 39–40 pakkasasteen välillä.
Koskela pitää mahdollisena, että talven pakkasennätys vielä rikkoontuu maanantain aikana.
– On mahdollista, että raja rikkoutuu vielä myöhemmin, etenkin selkeillä alueilla auringonlaskun jälkeen. Lähivuorokausina Lapissa pysytään 30–40 asteen pakkasissa, vaikka pilvisyys vaihtelee.
Suurimmassa osassa maata jatkuu kunnon pakkaskeli koko viikon ajan.
Keski-Suomessa lämpötilat asettuvat 10–20 pakkasasteen välille.