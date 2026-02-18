Helmikuun keskimääräinen pörssisähkön hinta on ollut varsin korkea.
Pörssisähkön hinta nousee tänään jälleen korkealle.
Varttihinta nousee yli 20 senttiin kilowattitunnilta aamulla vartin yli kahdeksan. Tämän jälkeen hinta laskee alle 20 sentin vasta puoliltapäivin.
Korkeimmillaan hinta on aamuyhdeksän tienoilla, kun varttihinnat ovat noin 26 senttiä kilowattitunnilta. Ennen iltakuutta alkaa toinen hintahuippu, jonka aikana hinnat ovat pari tuntia yli 20 senttiä kilowattitunnilta.
Halvinta on aamuyöllä kello yhden ja kahden välillä, kun varttihinnat ovat kuudesta kahdeksaan senttiin.
Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä kilowattitunnilta. Hinnoissa on mukana arvonlisävero.
Alkuvuonna pörssisähkö on ollut kallista kovien pakkasten, tyynen sään sekä tuulivoimaloiden jäätymisongelman vuoksi.
Samalla kun sähkön kysyntä on pakkasten vuoksi noussut, on kotimainen tuulivoimantuotanto ollut heikkoa vähäisen tuulen ja voimaloiden siipien jäätymisen vuoksi.
2:35Pörssisähkön hinta oli ennätyslukemissa helmikuun alussa.