VR ei osaa kertoa, milloin junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi.
Useat matkustajajunat ovat myöhässä ratavikojen ja pakkasen vuoksi.
Kello 11:n aikaan iltapäivällä VR oli ilmoittanut kaikkiaan seitsemän junan olevan myöhässä. Suurin osa oli pitkiä myöhästymisiä.
VR:n viestinnästä kerrotaan STT:lle, että myöhästelyjen taustalla on kaksi ratajärjestelmävikaa.
Niistä ensimmäinen havaittiin Tuusulan Jokelassa Uudellamaalla, ja toinen vika on idässä Joensuun ja Kiteen välillä.
Vikojen lisäksi myös pakkanen on myöhästyttänyt junia.
VR:n viestinnästä ei osattu tuoreeltaan kertoa, milloin junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi.