Pörssisähkö on ollut alkuvuonna kallista.
Pörssisähkön hinta nousee huomenna maanantaina jälleen korkealle, kun hinta pomppaa illalla 30 senttiin kilowattitunnilta.
Manaantaina verollinen keskihinta on noin 20 senttiä kilowattitunnilta, ilmenee Pörssisähkö.fi-sivustolta.
Pörssisähkö huiteli vielä alkuviikosta hurjissa lukemissa.
Tiistaina hinta kohosi kalleimmillaan jopa reiluun 82 senttiin kilowattitunnilta.
Loppuviikosta hinnat ovat tulleet alemmas. Tänään sunnuntaina pörssisähkön hinta on kalleimmillaan vain 16 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on ollut alkuvuonna kallista pakkasten, tyynen sään sekä tuulivoimaloiden jäätymisen vuoksi.
