Kenian MM-rallin kärjen tilanne pysyi ennallaan sunnuntain ensimmäisellä ja kisan 17. erikoiskokeella. Toyotan Sebastien Ogier teki kovimman hyökkäyksen lauantaina keskeytyksen kärsineistä kuskeista.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kenian MM-ralli 12.–15.3. Sunnuntai: EK:t 17–20 klo 7.00 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Kärjessä Toyotan Takamoto Katsuta, Hyundain Adrien Fourmaux, Toyota Sami Pajari ja Hyundain Esapekka Lappi ajoivat sunnuntain avauksen melko varman päälle. Nelikon väliset erot ovat isoja, joten he todennäköisesti pidättäytyvät kovalta yritykseltä ja vähentävät näin teknisten murheiden riskiä päätöspäivänä.

Nelikosta kovinta vauhtia piti kakkosena oleva Fourmaux, joka jäi pohja-ajasta "vain" 9,4 sekuntia. Hän kavensi Katsutan johdon minuuttiin ja kahdeksaan sekuntiin.