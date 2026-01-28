Tytti Tuppuraisen mukaan uutisointi hänen epäasiallisesta käytöksestään on virheellistä. Hän harkitsee nyt asian viemistä oikeuteen.

– Tänään julkaistu STT:n juttu on loukkaava ja sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa ja joissa on virheitä, Tytti Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa medialle.

– Kuvaukset toiminnastani eivät vastaa todellisuutta. En ole toiminut niin kuin STT:n jutussa väitetään, Tuppurainen jatkoi.

STT kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan.

Viisi nimetöntä lähtettä kuvaa STT:n jutussa Tuppuraisen huutaneen epäasiallisesti ja toimineen jopa nöyryyttävillä tavoilla. Tapauksia ei yksilöidä lähdesuojan takia.

Tuppuraisen mukaan väitteet ovat niin vakavia, että nyt on harkittava oikeustoimia.

– Väite siitä, että olisin esimerkiksi julkisesti nöyryyttänyt, ei pidä paikkaansa. Suhtaudun siihen vakavasti, että minusta esitetään tämänkaltaisia väitteitä, Tuppurainen totesi.

Puheenjohtaja Lindtman vaatii todisteita

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tiedotustilaisuudessa, että Tuppuraisella on hänen täysi tukensa ja piti esitettyjä väitteitä kohtuuttomina.

Puolue vaatii nyt todisteita STT:ltä uutisensa tueksi.

– Nämä väitteet, joita STT:n jutussa esitetään, ovat niin kovia, ja kun siellä on ilmeisiä virheitä, kysyn, onko STT valmis lyömään todisteet lavaan? Lindtman tiedusteli.

Tuppurainen ei ole väistymässä eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävästä, vaan aikoo olla käytettävissä ryhmänjohtajaksi myös jatkossa.

Jutussa esitetyt väitteet eivät Tuppuraisen mukaan ole tulleet aiemmin hänen, muun puoluejohdon tai eduskuntaryhmän pääsihteerin tietoon.

– Odotan, että ne jotka ovat näitä väitteitä esittäneet, erityisesti eduskuntaryhmän puolelta, astuvan esiin ja perustelevan väitteitään. Politiikkaan kuuluu myös valta, vallankäyttö ja siinä kilpailu. Tiedän, että politiikka ei ole aina lumenvalkoisen puhtoista.

Tuppuraisen oma eduskunta-avustaja Ella-Maria Palkoaho sanoi aiemmin MTV Uutisille, ettei tunnista Tuppuraista jutusta.

– Hän on pomona vaativa, mutta en ole ikinä todistanut mitään asiatonta käytöstä, Palkoaho kommentoi.

"Meillä on ollut tiukkoja kokouksia"

Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa huomanneensa ryhmänjohtajana, että tehtävässä tarvitaan lujuutta.

– Meillä on ollut tiukkoja kokouksia, joissa olen joutunut puheenjohtajana vetämään asiat päätöksentekoon kovassa aikapaineessa.

– Se kuuluu normaaliin politiikkaan ja eduskuntaryhmän työhön. Mutta väitteitä, joita STT:n jutussa esitetään esimerkiksi eduskuntaryhmän työskentelystä, en tunnista.

Lindtman vaati tiedotustilaisuudessa "faktoja pöytään" niiltä kansanedustajilta, jotka ovat esittäneet STT:n jutussa nimettömästi väitteitä Tuppuraisen toiminnasta.

– En ole kertaakaan nähnyt niissä [SDP:n eduskuntaryhmän] kokouksissa Tytin huutavan. En ole kertaakaan nähnyt niissä kokouksissa Tytin nolaavan tai nöyryyttävän ihmisiä, Lindtman sanoi.

Politiikkaan voi liittyä tiukkaa argumentointia, mutta se on aivan eri asia kuin väitteet nöyryyttämisestä tai huutamisesta, Lindtman korosti.